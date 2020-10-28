ترامب: 9 أو 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نحو تسع أو عشر دول عربية أخرى، مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد.



وقال ترامب للصحفيين، وفق ما نقلت شبكة (رويترز): "سيكون لدينا الكثير، أعتقد أننا سنحصل عليها جميعاً... سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات إلى حد كبير بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن".



وأضاف: "الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم، ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث".