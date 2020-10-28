شاهد: متظاهرون في رام الله يحرقون العلم الفرنسي

رام الله - دنيا الوطنتظاهر المئات من المواطنين الفلسطينيين، في رام الله، نصرة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ورفضا للرسومات الفرنسية المسيئة له، وتنديدا بإساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد.ورفع المشاركين في التظاهرة، لافتات كُتب على بعضها: "فداك أمي وأبي يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"الإسلام دين حق وتسامح وعدل".وقام الشبان المشاركون في المظاهرة بحرق العلم الفرنسي في رام الله