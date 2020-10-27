الصحة بغزة: المستشفيات ستستقبل الحالات التي تحتاج راعية خاصة حال انتشار (كورونا) بالقطاع

قال عبد السلام صبّاح، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة: إن وزارة الصحة بغزة، منذ اللحظة الأولى، قامت بوضع خطة كاملة لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).





وأضاف صباح، وفق إذاعة (الأقصى): "يتم حالياً تدريب عدد من الطواقم الطبية استعداداً لتشغيلهم في مراكز العناية المركزة، والتي قد نحتاج إليها في الأيام القادمة".





وتابع: "عدد الطواقم التي يتم تدريبها 60 طبيباً وأكثر من 200 ممرض، استعداداً لأي طارئ، وحالياً نستطيع استيعاب 500 حالة في المستشفيات الوبائية، أعني بذلك ممن يحتاجون للرعاية الطبية الخاصة، كما يمكن استيعاب أعداد أخرى تتراوح ما بين (150- 200) سرير في مستشفيات وزارة الصحة في حال الاحتياج إليها ونأمل ألا نحتاج إليها".





وأكمل: "في حال انتشار الفيروس بشكل كبير بين المجتمع "لا قدر الله" سيتم فقط استقبال "الحالات التي تحتاج للرعاية الطبية الخاصة" في المستشفيات الوبائية".

غزة- دنيا الوطن