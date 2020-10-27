شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: المستشفيات ستستقبل الحالات التي تحتاج راعية خاصة حال انتشار (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: المستشفيات ستستقبل الحالات التي تحتاج راعية خاصة حال انتشار (كورونا) بالقطاع
غزة- دنيا الوطن
قال عبد السلام صبّاح، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة: إن وزارة الصحة بغزة، منذ اللحظة الأولى، قامت بوضع خطة كاملة لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف صباح، وفق إذاعة (الأقصى): "يتم حالياً تدريب عدد من الطواقم الطبية استعداداً لتشغيلهم في مراكز العناية المركزة، والتي قد نحتاج إليها في الأيام القادمة".

وتابع: "عدد الطواقم التي يتم تدريبها 60 طبيباً وأكثر من 200 ممرض، استعداداً لأي طارئ، وحالياً نستطيع استيعاب 500 حالة في المستشفيات الوبائية، أعني بذلك ممن يحتاجون للرعاية الطبية الخاصة، كما يمكن استيعاب أعداد أخرى تتراوح ما بين (150- 200) سرير في مستشفيات وزارة الصحة في حال الاحتياج إليها ونأمل ألا نحتاج إليها".

وأكمل: "في حال انتشار الفيروس بشكل كبير بين المجتمع "لا قدر الله" سيتم فقط استقبال "الحالات التي تحتاج للرعاية الطبية الخاصة" في المستشفيات الوبائية".

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن جراء انهيار سقف (اسبست) بمنزله في مدينة رفح

إصابة مواطن جراء انهيار سقف (اسبست) بمنزله في مدينة رفح

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

شؤون الأسرى: رفض الاحتلال نقل الأسير الأخرس لمشفى فلسطيني قد يؤدي لاستشهاده

شؤون الأسرى: رفض الاحتلال نقل الأسير الأخرس لمشفى فلسطيني قد يؤدي لاستشهاده

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

بقدرة إنتاجية 5 ميجاواط.. صندوق الاستثمار يفتتح محطة &#34;نور جنين&#34; للطاقة الشمسية

بقدرة إنتاجية 5 ميجاواط.. صندوق الاستثمار يفتتح محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية

اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تُشن على الرواية الفلسطينية

اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تُشن على الرواية الفلسطينية

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): &#34;تجربة صعبة&#34;

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): "تجربة صعبة"

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: &#34;أحاول وقف التنمر&#34;

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: "أحاول وقف التنمر"

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات &#34;باب الحارة&#34; برفقة &#34;ابو شهاب&#34; وتتهمه بالخيانة

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

عربي

السيسي والبرهان يؤكدان على &#34;الاتفاق الملزم&#34; حول سد النهضة

السيسي والبرهان يؤكدان على "الاتفاق الملزم" حول سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئاسة المصرية: توافق مع السودان على ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

الرئاسة المصرية: توافق مع السودان على ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان