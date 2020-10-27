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لبنان يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 وفاة و1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الوباء.

وقالت الوزارة​ في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1809 إصابة  جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 73995 حالة، وفق (روسيا اليوم).

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 590.






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