دولي

مسؤول إسرائيلي يكشف عن خطوة تغير مستقبل الشرق الأوسط

مسؤول إسرائيلي يكشف عن خطوة تغير مستقبل الشرق الأوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وأجرت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الثلاثاء، حوار مع مع الجنرال في الاحتياط، عوزي ديان، أوضح من خلاله أنه يدعم بيع الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى الإمارات، بدعوى أن هذا الاتفاق يمكن أن يغير منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وقال ديان، إن قرار شراء الإمارات للطائرة المقاتلة لا يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، بدعوى أنه يمكن أن تكون هذه الخطوة، مهمة، وتعود بالنفع على بلاده.

وفي السياق نفسه، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات F35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

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