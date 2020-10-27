إصابة مواطن جراء انهيار سقف (اسبست) بمنزله في مدينة رفح

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خاص دنيا الوطن

أفاد رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، بأن مواطناً أصيب بجروح، جراء انهيار سقف في منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأشار الدهشان في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المواطن فريد حسنين، أصيب مساء اليوم الثلاثاء، جراء انهيار سقف (اسبست) في منزله برفح، نقل على اثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار.