تسجيل ثمانية وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و480 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منذ منتصف الليلة الماضية.



وبحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 12,586، بعد تعافي 296,570 (629 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 311,622