فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية بأن تبني مجلس الأمن بالأغلبية الساحقة لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام يشكل انتصارا حقيقيا للدبلوماسية الفلسطينية الثائرة ويؤكد انحياز المجتمع الدولي للحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية و يتمكن من عزل الإدارة الأمريكية و حكومة الإحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته المفوضية صباح اليوم مع إقليم غرب غزة و شرق غزة و شمال قطاع غزة بحضور عبد الحق شحادة عضو الهيئة القيادية العليا والدكتور أشرف مسلم نائب أمين سر المكتب الحركى المركزي وأعضاء المفوضية.



وشدد عبيد على ضرورة تسارع الخطوات المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية و إنهاء الإنقسام بعد تفاهمات أنقرة مع حماس والتي أقرتها اللجنة المركزية ولنكن جميعاً جبهة وطنية واحدة موحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لإسقاط صفقة القرن ومشروع الضم و التطبيع المجاني مع هذا الأحتلال.



وأكد عبيد أهمية الإستمرار فى تنفيذ خطة المفوضية بناءً على توجيهات أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة و التنظيم للانتهاء من هيكلة الأطر التنظيمية العمالية المهنية من واقع المهن المتخصصة وفقاً للنظام.



وثمن عبيد المواقف الفاعلة للعمال في مختلف الأقاليم الجنوبية والمبادرات الخلاقة التى تعكس روح الأنتماء الحقيقي تكرس العلاقة مع مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني العظيم.