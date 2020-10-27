بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة









رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية دعم قطاع الصحة في فلسطين من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 6.58 مليون دولار، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.ووقع الاتفاقية عن البنك الإسلامي للتنمية بصفقته مديرا لصندوق الأقصى ممثله في فلسطين هاني أبو دياب، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" محمد أبو عوض، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر القطامي.وقال رئيس الوزراء: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية وللصناديق العربية التي تقدم الدعم الحقيقي والجدي سنويا بكل سخاء، للقطاعات التي تشكل أولوية للحكومة، فقطاع الصحة هذا العام استهلك الحجم الأكبر من المساعدات الدولية لفلسطين لأنه مهم ويتعلق بحياة المواطنين".وأضاف اشتية: "تحضيرا لفصل الشتاء وما هو متوقع تجاه "كورونا" نقوم الان بتجهيز مستشفى ميداني لمواجهة هذا الوباء".وتشمل الاتفاقية عدة مشاريع:1- تشطيب وتطوير وتحديث أجهزة وحدة معالجة المياه في اقسام غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية.2- شراء حاضنات أطفال للمستشفيات الحكومية.3- توريد جهاز اشعة متطور لمركز قباطية الطبي بجنين.4- بناء وتوسعة وترميم وتجهيز اقسام ومرافق في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم.5- تجهيزات لمستشفى هوغو تشافيز- مستشفى العيون في ترمسعيا برام الله.6- تشطيب وتجهيز وتأثيث الطابق الثاني لمركز الطوارئ والولادة الأمنة في الظاهرية بالخليل.7- تشطيب وتجهيز وتأثيث وتوسعة في مبنى المستشفى الحكومي بقلقيلية.