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نقل الرئيس الجزائري لمستشفى تابع للجيش بعد إعلان دخوله الحجر الصحي

نقل الرئيس الجزائري لمستشفى تابع للجيش بعد إعلان دخوله الحجر الصحي
عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الوزراء الجزائري، دخول الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية.

وحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الرئيس تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وبحسب البيان الذي نشرته الإذاعة الجزائرية، فقد أكد أن حالة الرئيس الجزائري مستقرة "ولا تستدعي أي قلق"، مضيفاً: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة – بالجزائر العاصمة".

وأشار المصدر إلى أن حالة الرئيس الجزائري الصحية "مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أعلنت يوم السبت الماضي، عن مباشرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لإجراءات الحجر الصحي الطوعي لمدة 5 أيام، وذلك على خليفة ظهور أعراض فيروس كورونا لدى عدد من كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة.

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