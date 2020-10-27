وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية









رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية لدعمها في مواجهة جائحة (كورونا).وأشارت وزيرة الصحة خلال استلام الأجهزة في مبنى الوزارة برام الله إلى أن 15 جهازاً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة، مشيدة بدعم الحكومة الألمانية المستمر لوزارة الصحة.وقالت د. الكيلة إن الحكومة الألمانية دعمت القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، مؤكدة حاجة مستشفيات الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة لأجهزة التنفس الاصطناعي.من جهته، قال نائب رئيس الممثلية الالمانية، مايكل هيرولد: "نأمل جميعًا في احتواء انتشار فيروس (كورونا)، وأن لا يحتاج المرضى إلى أجهزة التنفس الاصطناعي"، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وتحسين الخدمات العلاجية.وحضر التسليم مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، ووكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ وعدد من المدراء العامين في الوزارة.