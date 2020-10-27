شؤون الأسرى: رفض الأحتلال نقل الاسير الاخرس لمشفى فلسطيني قد يؤدي لاستشهاده

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من أن رفض ادارة

سجون الاحتلال والشاباك لمطلب الاسير ماهر الاخرس بنقله الى مشفى فلسطيني لتلقي العلاج، قد يعرض حياته للخطر ويؤدي الى استشهاده.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر شريتح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "سلطات الاحتلال تشترط على الاسير الأخرس تعليق اضرابه المفتوح عن الطعام مقابل التفاوض معه، في حين يصر الاسير على مطالبه بانهاء اعتقاله الاداري، والافراج الفوري عنه".