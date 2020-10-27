شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي
رام الله - دنيا الوطن
نفى الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء العام الدراسي، مؤكداً أن  ذلك لا اساس له من الصحة، داعيا المواطنين الى توخي الدقة والحذر.

وقال إرزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن ما أعلنه الإتحاد هو التحول الى التعليم عن بعد بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء الأزمة المالية وليس إنهاء العام الدراسي، مطالبا برفع الحد الادنى للصرف، وضرورة تعزيز صمود الموظفين من خلال اتخاذ الحكومة اجراءات مع سلطة الطاقة والنقد والجامعات وشركات الاتصالات وكل الجهات التي تمس حياة الموظف.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن جراء انهيار سقف (اسبست) بمنزله في مدينة رفح

إصابة مواطن جراء انهيار سقف (اسبست) بمنزله في مدينة رفح

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

شؤون الأسرى: رفض الأحتلال نقل الاسير الاخرس لمشفى فلسطيني قد يؤدي لاستشهاده

شؤون الأسرى: رفض الأحتلال نقل الاسير الاخرس لمشفى فلسطيني قد يؤدي لاستشهاده

الخارجية: تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

الاوقاف بغزة تغلق مسجداً بدير البلح بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

الاوقاف بغزة تغلق مسجداً بدير البلح بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

فتح: تبني مجلس الأمن لمبادرة الرئيس يشكل إنتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

بمبلغ 6.58 مليون دولار..توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي وبكدار لدعم قطاع الصحة

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

وزارة الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

اتحاد المعلمين ينفي ما نُشر حول إنتهاء العام الدراسي

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

بقدرة إنتاجية 5 ميجاواط.. صندوق الاستثمار يفتتح محطة &#34;نور جنين&#34; للطاقة الشمسية

بقدرة إنتاجية 5 ميجاواط.. صندوق الاستثمار يفتتح محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية

اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تُشن على الرواية الفلسطينية

اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تُشن على الرواية الفلسطينية

(يديعوت) تزعم: الفصائل بغزة قلقون من نشاط سلاح الجو لجمع معلومات لتنفيذ سلسلة اغتيالات

(يديعوت) تزعم: الفصائل بغزة قلقون من نشاط سلاح الجو لجمع معلومات لتنفيذ سلسلة اغتيالات

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): &#34;تجربة صعبة&#34;

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): "تجربة صعبة"

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: &#34;أحاول وقف التنمر&#34;

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: "أحاول وقف التنمر"

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات &#34;باب الحارة&#34; برفقة &#34;ابو شهاب&#34; وتتهمه بالخيانة

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

عربي

السيسي والبرهان يؤكدان على &#34;الاتفاق الملزم&#34; حول سد النهضة

السيسي والبرهان يؤكدان على "الاتفاق الملزم" حول سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئاسة المصرية: توافق مع السودان على ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

الرئاسة المصرية: توافق مع السودان على ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان