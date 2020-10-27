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شؤون فلسطينية

الخارجية: تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا بالمملكة العربية السعودية، وثلاث إصابات في الولايات المتحدة، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم إلى 275 والإصابات إلى 6599 منذ بدء الجائحة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، إن وفاة جديدة بالفيروس سجلت في صفوف الجالية للمواطنة نصرة سالم علي الغول (82 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 95، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس في كل من: ميتشيغن، ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 4048 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية 80 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المتخصص بمتابعة سفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، بمغادرة 3 دفعات جديدة من الأحباب اليوم إلى كل من: القاهرة، وشيكاغو، واسطنبول، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.

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