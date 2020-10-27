العالول: المرحلة الفلسطينية الحالية مرحلة إبداع وطني

محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

قدم محمود العالول"أبو جهاد" نائب القائد العام لحركة فتح تعازي الرئيس محمود عباس لعائلة الشهيد عامر عبد الرحيم صنوبر في قرية يتما جنوب نابلس، والذي كان قد استشهد جراء اعتداء جنود الإحتلال عليه بالضرب المفرط والمبرح وبدم بارد.



واكد العالول خلال تقديمه للعزاء بالشهيد صنوبر بأن السيد الرئيس تابع جريمة الإحتلال بحق الشهيد، مؤكدا بأن الشعب الفلسطيني لن يرضخ أو تتملكه الرهبة من هول ما يتعرض له من جرائم من قبل الإحتلال وقطعان مستعمريه، معتبرا ان هذه الجريمة كباقي الجرائم التي سيلاحق الإحتلال عليها، وأن جميع هذه الجرائم المرتكبة من قبل ادوات الإحتلال سواء جنوده او مستعمريه أو سياساته وقراراته تأتي في إطار تعريف الإحتلال كأبشع صورة في توصيف الإجرام والظلم والقهر، وما يقابله من نقيض للجريمة والقهر والظلم شعبنا الفلسطيني الذي سيبقى حريصا صامدا مناضل من اجل تحقيق الحرية والعدالة وكنس هذا الاحتلال، ومستذكرا أن هذا الإحتلال ورغم كل ما يفعل ويبني من سياسات عنصرية وإحتلالية لم يجد ولن يجد يوما من الفلسطيني سوى الصمود والنضال والمقاومة والثبات الأكيد حتى تحقيق أحلامه واهدافه بكل ثوابته.



واصفا المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية بانها المرحلة التي تتطلب إبداع الفلسطيني في تجسيد الصمود والتحدي والقدرة على كسر كل المؤامرات التي تستهدفه وتستهدف حقوقه وإن هذه المرحلة ستثبت للجميع ان الفلسطيني قادرا على تجسيده لنموذج التحرر والصمود والانجاز



يذكر أن الشهيد صنوبر كان قد أستشهد فجر يوم الأحد جراء اعتداء جنود الإحتلال عليه بأعقاب البنادق والعصي قرب قرية ترمسعيا شمال رام الله، وهو من مواليد قرية يتما جنوب نابلس ويبلغ من العمر 18 عاما.