الاوقاف بغزة تغلق مسجداً بدير البلح بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا)



وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة، قد فرضت حظراً للتجوال في القطاع، بعد تفشي فيروس (كورونا) المستجد، والذي أصيب به العديد من المواطنين من كافة المحافظات.





رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، اغلاق مسجد النور في دير البلح وسط قطاع غزة، لمدة 48 ساعة.وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب لها وصل "دنيا الوطن"، إلى ان قرار الوزارة بإغلاق المسجد جاء بعد ظهور إصابة أحد رواده بفيروس (كورونا) المستجد.