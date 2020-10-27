أبو مرزوق يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع (تويتر): "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ‏أظهرت نتائج الفحص إصابتي بفايروس كورونا المستجد، وبفضل الله أتمتع بصحة جيّدة، وأسأل الله الشفاء التام لجميع المصابين".