أبو مرزوق يعلن إصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع (تويتر): "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أظهرت نتائج الفحص إصابتي بفايروس كورونا المستجد، وبفضل الله أتمتع بصحة جيّدة، وأسأل الله الشفاء التام لجميع المصابين".
أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع (تويتر): "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أظهرت نتائج الفحص إصابتي بفايروس كورونا المستجد، وبفضل الله أتمتع بصحة جيّدة، وأسأل الله الشفاء التام لجميع المصابين".
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