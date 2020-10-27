الصحة الأردنية: تسجيل 44 وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 حالة وفاة، و3800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة الاردنية.



واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بذلك، ارتفع اجمالي الاصابات بالفيروس إلى 58855 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.