(يديعوت) تزعم: الفصائل بغزة قلقون من نشاط سلاح الجو لجمع معلومات لتنفيذ سلسلة اغتيالات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زعم أليؤور ليفين مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وخاصة حركة الجهاد الاسلامي، قلقون جدا من النشاط المكثف لسلاح الجو الاسرائيلي، الذي حدث خلال الأيام الماضية في سماء القطاع.



وقال ليفي: "سواء كان ذلك ضمن مناورة (السهم القاتل)، أم لا، فهم على يقين من أن هذه امحاولة لجمع معلومات استخبارية قبل تنفيذ عملية اغتيال أو سلسلة من الاغتيالات".