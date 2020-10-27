حماس: ما جرى بمجلس الأمن يؤكد أن القضية الفلسطينية حاضرة بمكونات النظام الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، أن الإجماع الدولي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تجاه القضية الفلسطينية ورفض "صفقة القرن" وكل إجراءات الاحتلال، يدلل على مركزية القضية الفلسطينية.



وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء: "إن ما جرى في مجلس الأمن يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في مكونات النظام الدولي، وما زالت تمتلك الوجود الكافي ليؤيدها غالبية شعوب العالم، ما يؤكد عزلة الموقف الأميركي- الاسرائيلي الذي يعادي الحق الفلسطيني.



وأضاف قاسم: "إن جلسة مجلس الأمن أكدت أن التسارع المحموم في التطبيع، لم يضعف أحقية شعبنا ولا أفضلية قضيته في المؤسسات والمنظمات الدولية، وأن هذه القضية تمتلك من القدرة ووضوح الحق فيها لتظل حية حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".