البطش: الرد على المواقف الأمريكية والإسرائيلية يتطلب المضي قدما لإنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة الجهاد الإسلامي، إلى استغلال المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الامن الدولي، لفرض المواقف الفلسطينية على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.



وأوضح خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، في تصريح له لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرد على المواقف الأمريكية الإسرائيلية، يتطلب المضي قدما في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.



وقال: "إن المواقف الدولية في مجلس الأمن الدولي داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، باستثناء أمريكا وإسرائيل"، مضيفا: "إن إعلان تمسكهما بـ (صفقة القرن) ورفضهما الاعتراف بحقوق شعبنا، من شأنه إلغاء أي حق لأبناء شعبنا على أرضهم".