المجلس الوطني: الإجماع على رؤية الرئيس سيشجع على التحرك لعقد المؤتمر الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني: "إن الإجماع على تأييد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام سيشجع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على التحرك الفعلي لعقد المؤتمر وفق قرارات الشرعية الدولية".



وأكد صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت الرافضة لمبادرة السلام العربية غير مقبولة، لافتا إلى أن إدارة ترمب تدعو إلى الكراهية والعدوان، وأنها تبتز المنطقة بمواقف غير قانونية ومعادية للقانون الدولي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.