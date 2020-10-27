اختتام الدورة السادسة من تدريب الكوادر والعاملين بالقطاع السياحي الفلسطيني والأمن السياحي





ومنها الشرطة السياحية الفلسطينية وجمعية الفنادق العربيه، وجمعية مكاتب ووكلاء ومكاتب السياحه والسفر، وجمعية الأراضي المقدسه للسياحة الوافدة ونقابة الأدلاء السياحين الفلسطينية وإتحاد مسار فلسطين التراثي ، ومركز الفسيفساء في أريحا والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة المظلة الممثلة للقطاع الخاص السياحي ونقابة عمال المطاعم والفنادق والخدمات السياحية في الضفة الغربية والإتحاد العام للحرف والصناعات اليدوية والتقليدية في فلسطين والشبكات السياحية وأكاديميين فلسطينيين من الجامعات الفلسطينية .



ونظمت الدورة تحت عنوان ( الأمن السياحي) الأمن جوهر السياحة واستشراف المستقبل وإقتصاديات السياحة وأمن الفعاليات والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، آمن الطيران المدني والتهديدات العالمية وهو مساق تدريبي تنظمه

المنظمة العربية للسياحة وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة والذي إنعقد بتاريخ 17/6/2020 وذلك عبر تطبيقzoom) ) online وبالتعاون مع جامعة الملك بن عبد العزيز بالمملكة العربية للسعودية وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق ( أجفند ) وجامعات إقليمية ودولية وبمشاركة كافة الأقطار العربية وبمشاركة عربية تعدت (1150) مشاركاً بالدورة.





جدير ذكره أن اللواء الدكتور إيهاب العماوي من جمهورية مصر العربية أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بكلية الشرطة هو المدرب الدولي المحترف كان مدرباً للدورة في يومي 25/26/10/2020.





وافتتح الدورة الوزير السابق لسلطة الطيران المصري الأمين العام الحالي للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي عطية وإختتمها الدكتور وليد الحناوي الامين العام المساعد والدكتور أحمد أبو عامر مستشار التدريب والتطوير بالمنظمة العربية للسياحة والمدير العام إبراهيم الحافي الخبير لسياحي العربي

المعتمد من المنظمة العربية للسياحة وممثل وزارة لسياحة والىثار في فلسطين وممثلي الدول والاقطار العربية المشاركين بالدورة .



وجدير ذكره أنه تم تنظيم خمس دورات سابقة سبقت هذه الدورة شاركت فلسطين بها (1,100)متدرب ومتدربة من كافة القطاعات السياحية الفلسطينية وعلى رآسهم الشرطة السياحية الفلسطينية التي تواجدت بقوة من مدراء وضباط وضابط صف وكوادر الأمن السياحي الفلسطيني والذ زاد عددهم عن (50)مشاركاً من عناصر الشرطة السياحية وقد كان لمدير إدار الشرطة السياحية الفلسطينية العقيد د.حسن الجمل مداخلة هامة في موضوع الأمن السياحي والشرطة السياحية الفلسطينية وتجارب فلسطين في التعامل مع أزمة وجائحة (كوفيد- 19).

رام الله - دنيا الوطنأعلن إبراهيم الحافي المدير العام لوسط المحافظات الشمالية في وزارة السياحة والآثار، وممثل المنظمة العربية للسياحة والخبير السياحي العربي فيها، عن اختتام وزارة السياحة والآثار في فلسطين، للدورة السادسة من تدريب وتطويرالكوادر البشرية والشرطة العاملة في قطاعي السياحة والآثاروالتراث الثقافي، التي شارك فيها 222 مشاركاً، ومشاركة من القطاع العام والشرطة السياحية الفلسطينية ومن القطاع الخاص السياحي في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتمثل بالعديد من الجمعيات والمظلات والكيانات السياحية الفلسطينية المختلفة.