شؤون فلسطينية

الرجوب: الخطوات المقبلة لضمان إتمام المصالحة ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات

الرجوب: الخطوات المقبلة لضمان إتمام المصالحة ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
اطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة لفتح، ممثلة كندا لدى فلسطين، روبن ويتلوفر على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب ويتلوفر خلال اللقاء الذي عقد في رام الله اليوم الثلاثاء، في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن في سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية.

واكد أن الخطوات المقبلة لضمان إتمام المصالحة، ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني وما سيتلوه من حوار وطني شامل على اسس وطنية لحل كافة المشاكل.

وفي هذا السياق أكد الرجوب أن لدى حركة فتح قرار استراتيجي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه هذا الخيار هو الضمان الوحيد لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق آمال شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الرجوب أن هناك إجماعا لدى كافة فصائل العمل الوطني على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وثمن الرجوب خلال اللقاء الدعم المتواصل من الحكومة الكندية لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تطلع فلسطين للمزيد من التعاون مع كندا.

بدورها أشادت ويتلوفر بالجهود الساعية لإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكدة على ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية، لافتة في هذا السياق إلى استعداد كندا لبذل كل ما تستطيع لإنجاح الحوار والوصول للانتخابات وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

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