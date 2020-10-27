نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات لمدانين بتهمة السرقة بالاشتراك

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي حكماً على المتهم الأول ( ب،ن) والمتهم الثاني (م،ص) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 فقرة 1 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي سليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع شرطة نابلس.