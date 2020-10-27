وزير الزراعة يبحث مع السفير الفنزويلي آفاق التعاون الزراعي بين البلدين





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الزراعة، رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية فنزويلا لدى فلسطين ماهر طه، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، وأطلعه على التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا وتزايد اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية كسياسة ممنهجة لمشروع الضم الإسرائيلي.وثمن عطاري موقف جمهورية فنزويلا الداعم للشعب الفلسطيني، لا سيما السياسي، في ظل الهجمة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.من ناحيته، أكد السفير الفنزويلي ماهر طه، على عمق العلاقة بين الشعبين الفنزويلي والفلسطيني، مستعرضا ما تتعرض له فنزويلا من ضغوطات وتهديدات امريكية نتيجة لمواقفها الرافضة للهيمنة الأمريكية وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على موقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتزامه الأخلاقي بتبني ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية على خطى الرئيس الراحل هوغو تشافيز.