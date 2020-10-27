سلطات الاحتلال تُقرر بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل الأسبوع المقبل

مستوطنون في الخليل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إصدار رخصة بناء 31 وحدة استيطانية، في قلب مدينة الخليل الأسبوع المقبل.



وأفادت حركة "السلام الآن" أن خطوة الاحتلال، بإصدار رخص بناء لوحدات استيطانية، جاء بتوقيت غير متوقع ومشكوك فيه، عازية ذلك إلى أنه مرتبط بانتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الوشيكة في الولايات المتحدة الأميركية.



وأوضحت "السلام الآن" أن وجود تصريح بناء في متناول اليد، يعني أن حكومة الاحتلال، تريد تثبيت أمر واقع، ولا يمكن التراجع عنه.



وصادقت سلطات الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2017 على إصدار رخصة بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل في منطقة، كانت مقراً لبلدية الخليل في السابق، ومحطة مركزية، أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي" بذرائع "أمنية".