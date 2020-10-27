"الشباب والرياضة" بغزة: صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للزواج

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة، عن صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للزواج بقيمة 132 ألف دولار للمستفيدين ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية بواقع 65 مستفيداً، موزعة كدفعة أولى ودفعة ثانية حسب النظام المعمول به في خدمة المستفيدين وفق الإجراءات التي تم استكمالها من قبل المستفيد.



وأكدت الوزارة وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أن طاقم صندوق دعم الشباب يقدم جهودا متواصلة لخدمة المستفيدين وتسهيل معاملاتهم، لاستكمال أوراقهم الثبوتية، واستقبال من يحتاج للمساعدة والاستفسار وتقديم المشورة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.



يذكر أنه مع تسليم الدفعة الجديدة يصبح إجمالي المستفيدين خلال الفترة الأخيرة 318 مستفيدا، بمبلغ إجمالي حتى الٱن 694 ألف دولار.



كما يشار إلى أن الوزارة حددت يوم 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الأوراق الثبوتية للحصول على المنحة ممن تم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنحة حسب الشروط المعلنة.