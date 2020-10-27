صندوق التشغيل يفتتح البرنامج التدريبي للمستفيدات من مشروع "خلق فرص عمل للشابات"



وستحصل المتدربات وعددهن 125 فتاة على دورات تدريبية متقدمة في مجالات تقنية متعددة من خلال مدربين من دائرة خدمات الاعمال في الصندوق، حيث تقوم فكرة المشروع على خلق فرص عمل مستدامة للشابات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني.



وقال المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل مهدي حمدان إن اهداف المشروع تتوافق تماما مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق والمنبثقة من أهداف الخطة الوطنية للتنمية، والتي تهدف ايضاً، إلى زيادة وصولية الشابات المتعطلات عن العمل لسوق العمل المحلية من خلال تعزيز مهاراتهم وتطويرها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، من خلال سلسة من الدورات التدريبية في مهارات مختلفة أهمها، المهارات الحياتية، ومهارات تقنية في مجال التخصص المهني، ومهارات في مجال الأعمال في كيفية اطلاق مشروعك الصغير، لتجهيز الشابة بكافة المهارات التي تمكنها من الحصول على عمل اما من خلال اطلاق مشروعها الصغير لتكون بذلك صاحبة مشروع، او من خلال عمل لدى أصحاب العمل في سوق العمل.



وأكد حمدان أن المشروع سيسهل من وصول المتدربات المستفيدات الى محافظ مالية مختلفة لتمويل أفكارهن، وكذلك لمشغلين في القطاع الخاص ممن يبحثون عن فتيات مدربات وجاهزات للعمل في سوق العمل المحلي.



وأوضح حمدان أن المشروع يستهدف 100 شابة من خريجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة لعدد من الخريجات ممن لم يحالفهن الحظ في اختيار المسار المهني ويعكفن على تغييره، او المتسربات ممن يرغبن بالحصول على عمل من خلال دورات في مجال التدريب المهني والتقني.







رام الله - دنيا الوطنافتتح الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، في محافظات رفح وخانيونس والوسطى بقطاع غزة البرنامج التدريبي للمستفيدات من مشروع "خلق فرص عمل للشابات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الممول من الحكومة اليابانية" من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP UNDPPalestinian.