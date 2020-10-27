المجلس الوطني الفلسطيني ينعى القائد خيري أبو الجبين

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رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، المناضل والقائد الفلسطيني الحاج خيري الدين صالح أبو الجبين "أبو نادر"، الذي وافته المنية يوم امس الاثنين في الكويت، بعد حياة حافلة بالعطاء المتواصل لأجل فلسطين وشعبها.



وقال الزعنون في بيان النعي اليوم الثلاثاء: إن الراحل الكبير أبو الجبين من الأعضاء الأوائل في المجلس الوطني الفلسطيني، ومن المؤسسين في منظمة التحرير الفلسطينية ومدير أول مكتب للمنظمة في الكويت عام 1964، وكان من المقربين للمرحوم القائد أحمد الشقيري مؤسس وأول رئيس لمنظمة التحرير.



واستحضر الزعنون الإسهامات الجليلة التي قدمها ابن يافا، فقد أسس مدارس منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت التي استوعبت آلاف الطلبة الفلسطينيين، وكانت له إسهاماته في الحركة الثقافية والحركة الرياضية، وترأس صندوق يافا الخيري في الكويت الذي عزز صمود أهالي مدينة يافا، وألف كتاب حول سيرته الذاتية والنضالية تناول فيها تأسيس منظمة التحرير.



وتقدم الزعنون في بيان نعي اليوم الثلاثاء، من اسرة الفقيد وعائلته ومن آل أبو الجبين في الوطن والشتات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



يذكر ان أبو الجبين ولد في مدينة يافا عام 1924، وتوفي في الكويت عن عمر ناهز 96 عاماً.