"الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن صفحات ومجموعات تواصل اجتماعي تنتحل صفتها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نوهت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بأن كل ما يصدر عنها من أخبار وتعميمات للجمهور، يتم نشره عبر الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية ومنصاتها الإعلامية المعروفة، وتعميمها لوسائل الاعلام بالطرق الرسمية، وما دون ذلك فلم يصدر عن وزارة الداخلية ولا يمثلها.



وأضافت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه في الأيام الأخيرة انتشرت تنويهات واتصالات هاتفية مُزورة عبر اشخاص يقوم باستغلال اسم الوزارة أو الأجهزة الامنية والاتصال هاتفيا و عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة وزارة الداخلية والقيادة الأمنية تطلب من خلالها جمع تبرعات وهذا لا أساس له من الصحة، لذا اقتضى التنويه.



ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الحذر في التعامل مع ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد باستمرار عبر مراجعة العناوين الرسمية للوزارة.