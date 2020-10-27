الرئاسة المصرية: توافق مع السودان على ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم بشأن سد النهضة





ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن هناك توافقاً مع السودان، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.



كما شدد الرئيس المصري، على دعم مصر الكامل لاستقرار السودان.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لخيارات القيادة السودانية، في صياغة مستقبل البلاد.والتقى السيسي في القاهرة، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، وأكدا تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن ملء، وتشغيل سد النهضة.