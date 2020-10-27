فلسطين: تسجيل 576 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال 24 ساعة الماضية.





وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أربع وفيات في الضفة الغربية (مواطن 60 عاماً من ياسوف بمحافظة سلفيت، مواطن (60 عاماً) من عورتا بمحافظة نابلس، مواطن 69 من قطنة، ).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 289 حالات في الضفة الغربية (58 الخليل، 8 سلفيت، 55 نابلس، 135 أريحا والأغوار، 6 طوباس، 27 جنين)، قطاع غزة 100.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (64)، محافظة نابلس (88)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (37)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (17)، طولكرم (38)، طوباس (4)، قطاع غزة (199)، ضواحي القدس (27).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن