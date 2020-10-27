سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين الكرام حول مواعيد إنجاز المعاملات





وسيتم توزيع أيام الدوام الرسمي من يوم الأحد حتى الأربعاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهرًا على النحو التالي، فيما يتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لانجاز كافة المعاملات القنصلية والثقافية والطبية، وتخصيص يوم الأربعاء لمعاملات تجديد واستلام جوازات السفر.



وحرصا على سلامة السادة المراجعين والموظفين، وعملًا على إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة ومنعا للاكتظاظ داخل صالة الجمهور يرجى قدوم صاحب المعاملة فقط، مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية، ويمكن للحالات الطارئة التواصل مباشرة على هواتف غرفة الطوارىء بالسفارة.



رام الله - دنيا الوطننوهت سفارة دولة فلسطين بمصر، أنه وفقاً للإجراءات المعلنة من قبل جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية لمكافحة جائحة (كورونا)، وتيسيراً على المواطنين الكرام لسرعة إنجاز المعاملات، فإن معاملات المواطنين سيتوالى إنجازها بالسفارة بآلية جديدة بدءاً من بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.