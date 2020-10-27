سفارة فلسطين بمصر تصدر تنويهاً للمواطنين الكرام حول مواعيد إنجاز المعاملات
رام الله - دنيا الوطن
نوهت سفارة دولة فلسطين بمصر، أنه وفقاً للإجراءات المعلنة من قبل جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية لمكافحة جائحة (كورونا)، وتيسيراً على المواطنين الكرام لسرعة إنجاز المعاملات، فإن معاملات المواطنين سيتوالى إنجازها بالسفارة بآلية جديدة بدءاً من بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
نوهت سفارة دولة فلسطين بمصر، أنه وفقاً للإجراءات المعلنة من قبل جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية لمكافحة جائحة (كورونا)، وتيسيراً على المواطنين الكرام لسرعة إنجاز المعاملات، فإن معاملات المواطنين سيتوالى إنجازها بالسفارة بآلية جديدة بدءاً من بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وسيتم توزيع أيام الدوام الرسمي من يوم الأحد حتى الأربعاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهرًا على النحو التالي، فيما يتم تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لانجاز كافة المعاملات القنصلية والثقافية والطبية، وتخصيص يوم الأربعاء لمعاملات تجديد واستلام جوازات السفر.
وحرصا على سلامة السادة المراجعين والموظفين، وعملًا على إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة ومنعا للاكتظاظ داخل صالة الجمهور يرجى قدوم صاحب المعاملة فقط، مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية، ويمكن للحالات الطارئة التواصل مباشرة على هواتف غرفة الطوارىء بالسفارة.
وحرصا على سلامة السادة المراجعين والموظفين، وعملًا على إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة ومنعا للاكتظاظ داخل صالة الجمهور يرجى قدوم صاحب المعاملة فقط، مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية، ويمكن للحالات الطارئة التواصل مباشرة على هواتف غرفة الطوارىء بالسفارة.
التعليقات