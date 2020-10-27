الهباش يطلع السفير السويسري على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، السفير السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.



ووضع الهباش خلال لقائه السفير فافريكا، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بصورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ومنع المؤمنين من زيارتهما، وانعكاسات ذلك على الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين.



وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية، تضمن قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدة شعبنا الفلسطيني على الوصول إلى حقوقه المشروعة.



بدوره أكد السفير السويسري دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة.