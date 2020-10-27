بسبب موجة الغضب.. فرنسا تنصح مواطنيها بعدة دول إسلامية بتوخي الحذر

نصحت فرنسا مواطنيها في عدة دول إسلامية، بتوخي الحذر، بسبب تصاعد موجة الغضب من الرسوم، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وتعم عدة دول إسلامية، حالة من الغضب الشديد، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسيئة للدين الإسلامي، وسماحه لوسائل الإعلام في البلاد، بنشر رسومات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



ونقلت كالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عشرات الآلاف في بنغلادش، تظاهروا ضد فرنسا، داعين لمقاطعة المنتجات الفرنسية.



وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين: إن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتبع سياسة كراهية للإسلام، وهذه السياسات العنصرية، هي أمراض عقلية، داعياً الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.



جاء ذلك، على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم (الكاريكاتورية) المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): "أوجه نداء إلى شعبي وأقول: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبداً"، داعياً زعماء العالم؛ للوقوف إلى جانب المسلمين المظلومين في فرنسا.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، بحاجة لـ "علاج عقلي"، وقال: إن "التهجم على الإسلام والمسلمين، بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي".

رام الله - دنيا الوطن