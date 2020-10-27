محافظة قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، وجميعها من المخالطين.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإصابات الجديدة، موزعة في مدينة قلقيلية إصابة، وعزون إصابتين، وباقة الحطب إصابة.



وسجلت المحافظة (21) حالة تعافٍ، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، كما أن إجمالي الإصابات النشطة (160) إصابة.