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الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد

الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، مساء الاثنين، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد على وسم #إلا_تنصروه، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، في ظل حملة الإساءة التي تعرض لها رسولنا الكريم.

وبدأت الحملة، بنشر عدد من النشطاء والدعاة لمجموعة من المنشورات والصور والفيديوهات المعبرة والمؤثرة، التي تحمل معاني ورسائل، ضد الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوضحت الأوقاف أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيصال رسائل لأعداء الإسلام، أن الاعتداء والتطاول على الرسول هو اعتداء على الدين الإسلامي، والأمة الإسلامية جمعاء، وتطاول على قيم الخير والعدل والإحسان والرحمة، التي دعت إليها رسالته.

وأشارت إلى أن التعرض لأي نبي من أنبياء الله، وخاصة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لهو جريمة نكراء، وخطيئة كبرى؛ لأن الإسلام يحترم الأنبياء جميعاً.

ودعت المسلمين في أرجاء المعمورة، إلى القيام بواجب النصرة لدينهم، والذود عن نبيهم، وفق الأساليب المشروعة، والوسائلِ المنضبطة بأدب الإسلام، وتعاليمه، وأحكامه، بما لا يُسيءُ إلى طهر الدين، أو يؤدي إلى تشويه الصورة.

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