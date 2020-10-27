وزارة السياحة بغزة: نؤكد على قرار عدم استخدام الشاليهات لحفلات الأفراح

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، على قرار لجنة الطوارئ، بمنع استخدام الشاليهات، تحت أي ظرف لإقامة حفلات عقد القران أو الأفراح، حفاظاً على الصحة العامة.



ودعت الوزارة، أصحاب الشاليهات إلى الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى الحد من انتشار جائحة (كورونا) داخل المجتمع في قطاع غزة، كما أكدت على تحديد عدد المستضافين في الشاليهات بحيث لا يزيد عن 15 شخصاً فقط، وأن يكونوا من عائلة واحدة، وحذرت من الاستهتار والمخالفة، والتي سيكون نتائجها إغلاق المنشأة، وتغريم صاحبها، حيث تعهدوا في وقت سابق بالالتزام بقرار لجنة الطوارئ.



وأوضحت الوزارة، أن اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة أزمة (كورونا) كانت سمحت في وقت سابق لأصحاب الشاليهات والمطاعم بالعمل، واستقبال المواطنين، على أن تلتزموا بكافة شروط الصحة والسلامة العامة، سواء من إدارة الأماكن السياحية أو المواطنين، وفى مقدمتها التباعد، وعدم الازدحام والإغلاق بعد الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الشتوي.



وشددت الوزارة على إدارة المنشآت السياحية، عدم التهاون في فرض إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم، ووضع لافتة على مداخل منشآتهم تتضمن تعليمات الوقاية، وإجراءات السلامة التي أبلغتهم بها وزارتا الصحة والداخلية، كما منعت أصحاب الشاليهات منعاً باتاً من إقامة أعراس أو حفلات داخل الشاليهات.



وأكدت الوزارة، أنها تقوم بشكل مستمر من خلال طواقمها ومباحث السياحة، بتنفيذ جولات متابعة؛ لفحص مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق إجراءات الوقاية، وجددت تحذيرها من مخالفة تعليمات لجنة الطوارئ، التي تم تعمميها على الجميع، حيث تتحمل إدارة الأماكن المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات، نتيجة التهاون بأية من إجراءات السلامة.