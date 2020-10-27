عاجل

  • السيسي: ندعم خيارات القيادة السودانية في صياغة مستقبل البلاد

شؤون فلسطينية

وزارة السياحة بغزة: نؤكد على قرار عدم استخدام الشاليهات لحفلات الأفراح

وزارة السياحة بغزة: نؤكد على قرار عدم استخدام الشاليهات لحفلات الأفراح
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، على قرار لجنة الطوارئ، بمنع استخدام الشاليهات، تحت أي ظرف لإقامة حفلات عقد القران أو الأفراح، حفاظاً على الصحة العامة.

ودعت الوزارة، أصحاب الشاليهات إلى الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى الحد من انتشار جائحة (كورونا) داخل المجتمع في قطاع غزة، كما أكدت على تحديد عدد المستضافين في الشاليهات بحيث لا يزيد عن 15 شخصاً فقط، وأن يكونوا من عائلة واحدة، وحذرت من الاستهتار والمخالفة، والتي سيكون نتائجها إغلاق المنشأة، وتغريم صاحبها، حيث تعهدوا في وقت سابق بالالتزام بقرار لجنة الطوارئ.

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة أزمة (كورونا) كانت سمحت في وقت سابق لأصحاب الشاليهات والمطاعم بالعمل، واستقبال المواطنين، على أن تلتزموا بكافة شروط الصحة والسلامة العامة، سواء من إدارة الأماكن السياحية أو المواطنين، وفى مقدمتها التباعد، وعدم الازدحام والإغلاق بعد الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الشتوي.

وشددت الوزارة على إدارة المنشآت السياحية، عدم التهاون في فرض إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم، ووضع لافتة على مداخل منشآتهم تتضمن تعليمات الوقاية، وإجراءات السلامة التي أبلغتهم بها وزارتا الصحة والداخلية، كما منعت أصحاب الشاليهات منعاً باتاً من إقامة أعراس أو حفلات داخل الشاليهات.

وأكدت الوزارة، أنها تقوم بشكل مستمر من خلال طواقمها ومباحث السياحة، بتنفيذ جولات متابعة؛ لفحص مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق إجراءات الوقاية، وجددت تحذيرها من مخالفة تعليمات لجنة الطوارئ، التي تم تعمميها على الجميع، حيث تتحمل إدارة الأماكن المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات، نتيجة التهاون بأية من إجراءات السلامة.

أخبار ذات صلة

الهباش يطلع السفير السويسري على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

الهباش يطلع السفير السويسري على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

محافظة قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد

الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد

&#34;الصحة&#34; بغزة: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) بفصل الشتاء

"الصحة" بغزة: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) بفصل الشتاء

47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رئيس لجنة طوارئ غزة: يمكن القول إننا دخلنا مرحلة القلق وندق ناقوس الخطر

رئيس لجنة طوارئ غزة: يمكن القول إننا دخلنا مرحلة القلق وندق ناقوس الخطر

المقاومة الشعبية تستنكر تمادي فرنسا بالإساءة للنبي محمد

المقاومة الشعبية تستنكر تمادي فرنسا بالإساءة للنبي محمد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الهباش يطلع السفير السويسري على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

الهباش يطلع السفير السويسري على آخر التطورات السياسية والاقتصادية

الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد

الأوقاف بغزة تُطلق حملة إلكترونية نصرة للنبي محمد

47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

المقاومة الشعبية تستنكر تمادي فرنسا بالإساءة للنبي محمد

المقاومة الشعبية تستنكر تمادي فرنسا بالإساءة للنبي محمد

الاحتلال يهدم مشتلاً زراعياً عند مدخل السموع جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مشتلاً زراعياً عند مدخل السموع جنوب الخليل

سلطة النقد: الخميس المقبل عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض

سلطة النقد: الخميس المقبل عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض

البطريرك ثيوفيلوس يُدين الإساءة للدين الإسلامي

البطريرك ثيوفيلوس يُدين الإساءة للدين الإسلامي

بريجية: بيت لحم يحيط بها 27 مستوطنة والعدد آخذ بالازدياد

بريجية: بيت لحم يحيط بها 27 مستوطنة والعدد آخذ بالازدياد

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة الدنجوان راغب علامة

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

صور: هل تحترف الفنانة درة تصميم الأزياء؟

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): &#34;تجربة صعبة&#34;

شاهد: أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس (كورونا): "تجربة صعبة"

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: &#34;أحاول وقف التنمر&#34;

شاهد: جميلة عوض تجسد معاناة مرضى البهاق: "أحاول وقف التنمر"

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات &#34;باب الحارة&#34; برفقة &#34;ابو شهاب&#34; وتتهمه بالخيانة

شاهد: جومانة مراد تستعيد ذكريات "باب الحارة" برفقة "ابو شهاب" وتتهمه بالخيانة

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

وفاة فنان سوري بعد صراع مع المرض

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

برسالة غرامية.. (آيتن عامر) تتغزل في زوجها محمد عز العرب

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

عربي

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان

البرهان: التطبيع مع إسرائيل مصلحة للسودان

تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا

تونس: سنعمل على إجراءات استثنائية لعودة الطلاب إلى روسيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

وزير خارجية السودان يشيد بمستوى العلاقات مع تركيا

الملك عبد الله: الواسطة عندي خط أحمر

الملك عبد الله: الواسطة عندي خط أحمر