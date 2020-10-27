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"الصحة" بغزة: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) بفصل الشتاء

"الصحة" بغزة: اتخذنا التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) بفصل الشتاء
توضيحية
غزة- دنيا الوطن
أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، بغزة، عبد السلام صباح، أن الوزارة، اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) في المرحلة المقبلة، تمهيداً لقدوم فصل الشتاء.

وقال وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إنه جارِ العمل على تحسين جهوزية أماكن الفرز داخل المستشفيات، وإنشاء خيم أخرى، وتوسيع أماكن الفرز الموجودة بما يعزز صمودها؛ لاستمرار تقديم خدماتها لفترة أطول في ظل الجائحة.

وذكر، أنه سيتم ضمن الخطة المعدة، توسيع مستشفى غزة  الأوروبي الخاص بمصابي (كورونا)، وزيادة عدد أسرّة العناية المركّزة فيه، والعمل على تجهيز مستشفى الصداقة التركي، بحيث يستقبل مصابي (كورونا) من الحالات المتوسطة والشديدة التي تحتاج للمبيت فيه.

وأوضح صباح، أنه تم تخصيص مكان في كل مستشفى من مستشفيات قطاع غزة لمصابي (كورونا)، بقدرة استيعابية تتراوح بين 180- 200 سرير، موزعة حسب قدرة كل مستشفى، ودعمها بالاحتياجات الطارئة؛ لتخفيف الأعباء عن المستشفيات الأخرى الخاصة بمصابي (كوفيد- 19)، مبيناً بأنه سيتم العمل بالخطط المعدة، وفقاً لتطور الحالة الوبائية في المجتمع في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية داخل المستشفيات، تبذل جهوداً مضاعفة في اتخاذ الإجراءات الوقائية في المستشفيات، لسلامتهم وسلامة المرضى، من خلال العمل على توحيد بوابات دخول المستشفيات، وتخصيص مدخل ومخرج واحد للمرضى، ومنع زيارات المرضى، والالتزام بوجود مرافق واحد فقط مع كل مريض، يحمل بطاقة خاصة به.

ودعا صباح المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس (كورونا) خاصة مع قرب فصل الشتاء، وعدم تجمع المواطنين في غرف مغلقة وضيقة، والحفاظ على التباعد الجسدي؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أحبائهم، خاصة كبار السن والمرضى المنومين وذوى المناعة الضعيفة.

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