شؤون فلسطينية

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 199 إصابة و100 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5793 إصابة.

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