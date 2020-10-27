دولي

الصين تفرض عقوبات على شركات وأفراد وكيانات أمريكية

رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الإثنين)، إن الصين قررت فرض عقوبات على شركات أمريكية معنية متورطة في أحدث مبيعات أسلحة إلى تايوان، إلى جانب أفراد وكيانات تلعب "دورا خسيسا" في هذه العملية، كـ"خطوات ضرورية" لحماية مصالحها الوطنية. 

أدلى المتحدث تشاو لي جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي خلال الرد على سؤال متعلق بهذا الموضوع. ومن بين الشركات الأمريكية المعنية، لوكهيد مارتن وبوينغ للدفاع ورايثيون. 

قال تشاو إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تنتهك بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة الصينية-الأمريكية المشتركة، وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، كما أشارت الصين اليها في مناسبات عديدة. 

وأضاف المتحدث "إننا نعارض ونشجب بحزم هذا الفعل". 

واستطرد المتحدث أن الصين تحث الولايات المتحدة مرة أخرى على الالتزام بمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الثلاثة الصينية-الأمريكية المشتركة، وإيقاف مبيعات الأسلحة إلى تايوان والتواصل العسكري مع الجزيرة. 

وقال المتحدث "إننا سوف نواصل تبني التدابير الضرورية لحماية سيادتنا الوطنية ومصالحنا الأمنية". 

تعهدت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، بالرد بشكل مناسب وضروري وفقا لتطورات الوضع، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة تصل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي. 

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