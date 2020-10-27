الاحتلال يهدم مشتلاً زراعياً عند مدخل السموع جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشتلاً زراعياً عند مدخل بلدة السموع جنوب الخليل.



وأكد نائب رئيس بلدة السموع، هارون أبو كرش، أن قوات الاحتلال، هدمت مشلاً زراعياً، يملكه المواطن جمال أبو عقيل، في منطقة السيميا، عند مدخل بلدة السموع.



وأشار أبو كرش إلى أن المشتل مقام على مساحة 60 متراً، وتم إخطاره بالهدم أكثر من مرة، بحجة قربه من الطريق الالتفافي، مع أنه يحمل أوراق ترخيص من وزارة الزراعة.