سلطة النقد: الخميس المقبل عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميم لها: أنه تقرر اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر يوم عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميم لها: أنه تقرر اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر يوم عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
التعليقات