سلطة النقد: الخميس المقبل عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميم لها: أنه تقرر اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر يوم عطلة لكافة المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.