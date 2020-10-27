البطريرك ثيوفيلوس يُدين الإساءة للدين الإسلامي

استنكر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ورئيس مجلس رؤساء كنائس الأراضي المقدسة، تسلسل الأحداث المؤسفة في فرنسا، والذي انطلق من خلال الإساءة المرفوضة للدين الإسلامي، ومقام الرسول الكريم محمد، وما تلا ذلك من قيام ثلاثة طلاب بارتكاب جريمة قتل مدرس على خلفية الإساءة، تبعها جرائم استهدفت المسلمين المدنيين الأبرياء.





وأكد خلال بيان أصدره، أنه يرقب بعين القلق حالة الاستقطاب الناتجة عن مجريات الأمور في فرنسا، وشدد على ادانته الاساءة الى الدين الاسلامي، بنفس قوة ادانته في حال أصابت الإساءة أيّاً من الديانات السماوية، وأدان بطريرك المدينة المقدسة كافة اعمال العنف التي تستهدف المختلفين بالرأي أو الاعتقاد الديني، داعياً للحوار الحضاري كلغة وحيدة لتقليص الفجوات الفكرية والعقائدية بين الأديان والأيديولوجيات المختلفة.





ودعا غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث العالم أجمع لتعلم الوئام بين مسلمي ومسيحيي الأراضي المقدسة على ضفتي نهر الاردن، إذ سطر أبناء الأراضي المقدسة دروساً في التآخي والمحبة والعيش المشترك في السراء والضراء.





وختم بيانه: "نضرع إلى الله العلي القدير، أن يديم نعمة المحبة والأخوة، ويُنجّي الإنسانية من الوباء والحروب والفتن".

رام الله - دنيا الوطن