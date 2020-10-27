بريجية: بيت لحم يحيط بها 27 مستوطنة والعدد آخذ بالازدياد

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن سياسة تسمين المستوطنات، ومصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية شرق المحافظة، وتحديداً في بلدة تقوع، يأتي ضمن مشروع القدس الكبرى، مشيراً إلى أن بيت لحم يحيط بها 27 مستوطنة من كل الجهات، وهذا العدد آخذ بالازدياد.



وأوضح بريجية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال صادق مؤخراً على بناء 660 وحدة استيطانية في الولجة، إضافة إلى مئات الوحدات الاستيطانية، التي تمت المصادقة عليها في ذات المنطقة.



ولفت بريجية إلى أن سياسة الهدم في بيت لحم، تتركز في مناطق (ج)، مؤكداً أن بعض المنازل، التي يتم إخطارها بالهدم، تكون مأهولة، تحت حجج أنها مناطق آثار.