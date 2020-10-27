جبهة التحرير الفلسطينية: مجلس الأمن أكد أن القضية الفلسطينية مازالت حاضرة وحية

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف: إن جلسة مجلس الأمن، والتي خصصت لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، أثبتت أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة وحية أمام جميع أحرار العالم، رغم محاولات الإيحاء بعزلها، وأن الموقف الأميركي بقي معزولاً ويغرد خارج السرب أمام واقع الإجماع الدولي، الذي أثبتته الجلسة على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية وأن حلها وفق القرارات الدولية والشرعية، يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.





وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من التطبيع العربي، وما يسمى (صفقة القرن) والتحالف الصهيو أميركي، الذي يحاول شق القضية الفلسطينية، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية وفرض الوقائع على الأرض، فقد أرسلت الكلمات الوازنة خلال الجلسة من قبل الاتحاد الروسي، وعديد الدول الأوروبية وأفريقيا، رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية، بقيت على أولى سلم اولويات المؤتمر، وعلى إجماع بأن تحقيق الأمن والسلام يتطلب تدابير فورية وعاجلة من أجل عقد مؤتمر دولي، والاتفاق على مخرجاته من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن