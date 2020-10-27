هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس دخل مراحل خطيرة جداً

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 93 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.



وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب: إن الوضع الصحي للأسير الأخرس دخل في مراحل خطيرة جداً محذراً من انتكاسات جديدة، قد تطرأ على وضعه الصحي في أية لحظة.



ودعا الخطيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات المساندة للأسير الأخرس للضغط على الاحتلال للافراج عنه، مشيراً إلى الفعالية التي ستقام اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله.



وأوضح الخطيب، بأن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر، الذي يعاني من انتشار ورم السرطان في انحاءَ من جسده خطير وان الهيئة والمؤسسات الحقوقية والقانونية تواصل محاولاتها للافراج عنه.



وأعلن الخطيب، أن الأسيرين محمود السعدي من جنين والأسير محمد الزغير من الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ ثمانية أيام ضد اعتقالهما الإداري.



وحول وضع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قال الخطيب: إن الحركة تعيش في ظروف غاية في الصعوبة، ولديها العشرات من المشاكل الملحة التي هي بحاجة إلى وقفة، وتحاول ترتيب أولوياتها ويعانون من سياسات عدة من القمع والحرمان من الإنجازات والإهمال الطبي والتنكيل والتضييق على الأهالي وسياسة العزل الانفرادي.