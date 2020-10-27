الجبهة الديمقراطية: القضية الفلسطينية حاضرة على جدول اعمال المجتمع الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم أن الجلسة المفتوحة لمجلس الامن الدولي أكدت أن المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة يقف موقفا متناقضا مع المحاولات الامريكية الاسرائيلية الجارية لتسويق ما تسمى بصفقة القرن كحل للقضية الفلسطينية ويصر على التمسك بالقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق شعبنا في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين.



وأشار عبد الكريم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى ان الاجماع الواضح الذي كان أمس في جلسة مجلس الأمن أكد أن كافة الممارسات الاسرئيلية بشأن التوسع الاستيطاني والتحضير للضم غير شرعية وانه يرفض إجراءات الاحتلال بعدم منح تأشيرات لموظفي الامم المتحدة المعنيين بمراقبة حقوق الانسان والانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية.



وشدّد عبد الكريم على أهمية الموقف الدولي والعمل على توظيفيه عبر استمرار النضال الوطني على الارض وتعزيز والوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والاستمرار في محاصرة المحاولة الامريكية الاسرئيلية لتعتيم القضية الفلسطينية والنيل من مركزيتها في الصراع الجاري بالمنطقة وعلى الصعيد الدولي.



وجدد نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم التأكيد على أن القضية الفلسطينية حاضرة دوليّا على جدول الاعمال، مشيرا إلى أن هناك إدراكا جيدا أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية لا يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقي بالمنطقة.