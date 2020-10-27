الاحتلال يعتقل الفنان الفلسطيني عبد الرحمن الظاهر

عبد الرحمن الظاهر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الفنان والمخرج الفلسطيني، عبد الرحمن الظاهر من مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الظاهر، بعد مداهمة شقته، بإحدى البنايات السكنية في شارع 16 بمدينة نابلس.